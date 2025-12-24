Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ortamlarında mahremiyet ihlalleri yapıldığına dair artan şikayetler üzerine rotayı sosyal medyada yüksek takipçi kitlesine sahip olan öğretmenlere çevirdi. Özellikle CİMER ve MEBİM üzerinden gelen yoğun başvuruları değerlendirmeye alan Bakanlık, 81 ilin milli eğitim müdürlüğüne talimat göndererek saha genelinde titiz bir inceleme başlatılmasını istedi. Bu hamle ile dersliklerden paylaşılan içeriklerin eğitim etiğine ve öğrenci haklarına uygunluğu mercek altına alınırken, dijital mecralarda kuralları esneten eğitimciler için yasal yaptırımların kapısı aralandı.

81 İlde sosyal medya denetimi seferberliği

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, inceleme süreci sadece öğretmenleri değil, okul yöneticilerini de kapsayan geniş bir yelpazede yürütülecek. İl müdürlüklerinden gelen veriler ışığında, fenomen haline gelen eğitimcilerin sosyal medya hesapları tek tek kontrol edilerek, içeriklerin pedagojik ilkelere uygunluğu ve kamu görevlisi vakarına aykırı bir durum olup olmadığı araştırılacak. Mevzuata aykırı paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen isimler hakkında ivedilikle disiplin soruşturması açılacak ve yönetmelik hükümleri tavizsiz bir şekilde uygulanacak.

Öğrenci görüntüleri için sert mevzuat engeli

Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında, eğitimcilerin öğrencilere ait görsel veya işitsel verileri dijital platformlarda paylaşması çok sıkı kurallara bağlanmış durumda. Yasal düzenlemeye göre, bir öğrencinin görüntüsünün paylaşılabilmesi için öncelikle velisinden yazılı ve resmi izin alınması zorunluluğu bulunuyor. Bu kuralı ihlal ederek eğitim süreçlerini birer içerik materyaline dönüştüren, öğrencilerin mahremiyetini zedeleyen ses veya görüntüleri yasal çerçeve dışında yayınlayan öğretmenler için sistem doğrudan "kınama" cezasını öngörüyor.

Kınama cezası sicilde 5 yıl boyunca silinmiyor

Yürürlüğe giren disiplin hükümleri, kurallara uymayan öğretmenler için ciddi mesleki sonuçlar doğuruyor. Sosyal medya üzerinden mevzuatı çiğneyen eğitimcilere verilen kınama cezaları, kişisel sicil dosyalarına işleniyor ve tam 5 yıl boyunca burada muhafaza ediliyor. Bu durumun, öğretmenlerin kariyer basamaklarındaki ilerleyişinden tayin ve terfi süreçlerine kadar pek çok noktada olumsuz bir referans teşkil edeceği belirtiliyor. Bakanlık, bu sert tedbirlerle eğitim ortamının ciddiyetini korumayı ve çocukların kişisel verilerinin korunmasını en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.