Ankara'da dün tüm kamuoyunu etkisi altına alan bir olay yaşanmıştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun daveti kapsamında Türkiye ziyareti gerçekleştiren Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki fört kişi ile üç mürettebatı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanmıştı. Özel uçak havalanmasından kısa bir süre sonra düşmüştü.

Uçağın düşme sebebi henüz netlik kazanmazken, Al Haddad dahil 8 kişinin vefat ettiği duyurulmuştu. Yaşanan olayın ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti!

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar üzerine harekete geçilirken,bahsi geçe paylaşımlar hakkında "gerçeğe aykırı" oldukları iddiası çerçevesinde soruşturma başlatıldı.