Soruşturma sürecinde, sosyal medya fenomenlerinin takipçilerini yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği ve bu sitelerin reklamını yaptığı iddiaları inceleniyor. Emniyet güçlerinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda, Şensözlü'nün hesaplarından yapılan paylaşımlar delil dosyasına eklendi. Kamuoyunda geniş yer bulan operasyon, dijital içerik üreticilerinin yasal sorumluluklarını yeniden gündeme taşıdı.

Cihanna-Cihan Şensözlü Kimdir?

Eğlence sektöründe ve sosyal medyada "Cihanna" takma adıyla bilinen Cihan Şensözlü, özellikle İstanbul'un popüler mekanlarında gerçekleştirdiği sahne şovları ve "drag queen" performanslarıyla tanınıyor. Youtube ve Instagram platformlarında ürettiği içeriklerle fenomen haline gelen Şensözlü, magazin dünyasından birçok ünlü isimle yakın dostluğuyla biliniyor ve sık sık davetlerde boy gösteriyor.

Şensözlü, aynı zamanda "Gıybet mi?" adlı programı sunarak dijital yayıncılık alanında da faaliyet gösterdi. Renkli kişiliği ve iddialı tarzıyla dikkat çeken fenomen, operasyon öncesinde binlerce kişi tarafından takip ediliyordu. Ancak yasa dışı bahis soruşturması kapsamında adının geçmesi ve tutuklanması, kariyerinde ciddi bir kırılma noktası oluşturdu.

Operasyonun Kapsamı ve Hukuki Süreç

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon, yasa dışı bahis sitelerinin reklam yüzü olduğu iddia edilen 20'den fazla şüpheliye yönelik yapıldı. Savcılık, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan yargılanmasını talep ediyor.

Mahkeme heyeti, Cihan Şensözlü ile birlikte diğer bazı sosyal medya fenomenlerinin "kaçma şüphesi" ve "delilleri karartma ihtimali" gerekçeleriyle tutuklu yargılanmasına hükmetti. Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.