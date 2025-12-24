Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede, Gazze’deki insani durum, ateşkes süreci ve Gazze barış planının ikinci aşaması kapsamlı şekilde ele alındı.

Gazze Gündemi Masadaydı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre; görüşmenin ana gündem maddesini Gazze’de devam eden insani kriz oluşturdu. Taraflar, sahadaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, ateşkesin sürdürülebilirliği ve barış planının ilerleyişi hakkında görüş alışverişi yaptı.

Türkiye’nin Filistin Mesajı: “Haklar En Güçlü Şekilde Savunuluyor”

Bakan Fidan, görüşmede Türkiye’nin Filistinlilerin haklarını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam ettiğini vurguladı. Ayrıca Gazze’de barınma, gıda ve temel insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik Türkiye’nin yürüttüğü insani yardım ve destek faaliyetleri hakkında Hamas heyetine bilgi verdi.

Hamas’tan ateşkes ve yardım eleştirisi

Hamas heyeti, ateşkes kapsamında üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiklerini ifade ederken, İsrail’in Gazze’yi hedef alan saldırılarını sürdürdüğünü ve bunun barış planının ikinci aşamasına geçişi bilinçli şekilde engellemeye yönelik olduğunu savundu.

“Yardım tırları yetersiz, temel ihtiyaç açığı sürüyor”

Heyet, Gazze’ye girişine izin verilen TIR’ların yaklaşık yüzde 60’ının ticari mal taşıdığını, insani yardım miktarının ise mevcut ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. Özellikle gıda, ilaç, barınma malzemeleri ve yakıt tedarikinde ciddi eksikliklerin sürdüğü aktarıldı.

Filistin iç uzlaşısı ve Batı Şeria da gündemdeydi

Görüşmede, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı süreci ile Batı Şeria’daki gelişmeler de değerlendirildi. Taraflar, İsrail’in Batı Şeria’da sürdürdüğü uygulamaların kabul edilemez olduğu konusunda görüş birliği sağladı.

Diplomatik trafik devam edecek

Ankara’daki temasın, Gazze’de kalıcı ateşkes ve insani yardımların artırılması yönünde yürütülen diplomatik çabaların bir parçası olduğu belirtilirken, Türkiye’nin bölgeye ilişkin diplomatik girişimlerini sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.