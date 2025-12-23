Son Mühür - Yeni asgari ücretle ilgili değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklanan rakama tepki gösterdi. Özel, "Bugün resmi açlık sınırı 30.000 liradır. Asgari ücret tarihimizde ilk kez, açlık sınırının altında açıklanmıştır. Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39.000 lirayı istedik." ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemeye yönelik üçüncü toplantısı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümet ve işveren temsilcilerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlenen toplantıda komisyon kararını kamuoyuyla paylaştı. Işıkhan, 2026 yılı için asgari ücretin net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni asgari ücrete sert tepki gösterdi. Özel, asgari ücretin tarihinde ilk kez açlık sınırının altında kaldığını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücreti %27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıkladı. Bugün resmi açlık sınırı 30.000 liradır.''

''2026 seçim yılıdır''

''Asgari ücret tarihimizde ilk kez, açlık sınırının altında açıklanmıştır. Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39.000 lirayı istedik. Ama salonlara hapsolan AK Parti sokağın sesini duymadı, 2026'nın sefalet yılı olacağını bugünden ilan etti. Bu ülkede havaalanını, köprü, yol işleten zenginlere geçiş garantisi var ama asgari ücretlilere geçim garantisi yok!İşte AK Parti'nin kara düzeni budur! Kimse yanlışa düşmesin. Bu rakamın, bu rezaletin tek sorumlusu Sayın Erdoğan'dır. 25,1 milyon insanın imza vererek 'git' dediği, bu dakikalarda milyonlarca çalışanın başını öne eğdiren Erdoğan, artık sandıktan kaçamaz. 2026 geçim yılı olamayacağına göre 2026 seçim yılıdır!!!"