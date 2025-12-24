Son Mühür- İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girdiği süreçte Türkiye'nin karşı hamlesi Libya üzerinden olmuştu.

Meclis'te Libya tezkeresinin kabul edilmesinden saatler sonra Türkiye'yi ziyaret eden ve aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Ali Al-Haddad'ında bulunduğu üçü mürettebat 8 kişinin bulunduğu özel uçak, Ankara Esenboğa'dan kalkışından kısa bir süre sonra düştü.

Kurtulanın olmadığı kaza sonrası çok yönlü soruşturma için düğmeye basıldı.

Uçağın düşmesinden önce...



Sosyal medyada Libya heyetini taşıyan özel uçakla ilgili düştü mü? Yoksa düşürüldü mü? tartışmalarının devam ettiği süreçte dikkat çeken bir ayrıntı gündeme geldi.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı nefret kusan mesajlarıyla sık sık gündeme gelen İsrailli akademisyen yazar Meir Masri'nin düşen Libya uçağı öncesi attığı ve yine Erdoğan'ı hedef alan bir tweeti olduğu görüldü.

Benzerini C-130 uçağımız düştüğünde de atmıştı...

Masri'nin attığı tweeti ilginç kılan detaysa, kelimesi kelimesine aynı olan mesajın Gürcistan'da düşen ve 20 vatan evladının şehit olduğu C-130 kazasından saatler önce de atılmış olmasıydı.



Türkiye'yi zor duruma düşürecek kazalarda İsrail'in parmağı mı var sorusunu akıllara getiren Meir Masri'nin ipliğini pazar çıkaran isimse Avukat Müge Özarmağan oldu.



Arsız, aşağılık aparat...



''Meir Masri demişken… Epey zamandır iç ve dış işlerimize burnunu sokan, arsız aşağılık aparat kimmiş biraz ondan bahsedelim.'' diyen Müge Özarmağan,

''Sabah akşam Türk Milletine ve Devletine tacizkâr tehditler savuran, ağır küfür ve aşağılamaya karşı artık bağımlılık geliştiren ve gittikçe arsızlaşan Meir, tam bir Fransız siyonist yetiştirmesi.

Fransa’nın en fazla yahudi nüfusuna sahip Toulouse kentinin İsrail ile aynı tarihte kurulan Science Po Toulouse Enstitüsünden mezun.

Eski adıyla AFEMO, yeni adıyla MEP’in (Fransızca Konuşan Orta Doğu Çalışmaları Derneği) kurucusu. Bu dernek Toulouse’da yüzlerce şube açıyor. Tipik bir yetiştirme, dönen dolaşan daima yediği kaba hizmet edenlerden.

Henüz 41 yaşında ama beyin yaşı muhtemelen uyuşturucudan 3 olan bir siyonist.

Hem Ekrem’ci, Hem Kürt’çü, Hem Ermeni’ci, hem İslam ve Kur’an düşmanı, hem de ruh hastası olan Meir’in Türk Siyasetini ve diplomasisini dizayn edebilecek bir gücü temsile kabil olmadığı gibi akıbetinin Charlie Kirk’den (Bir suikast sonucu öldürülen ABD'li aşırı sağcı aktivist) farklı olacağını pek sanmıyorum.



Masri'ye tek bir cevabım var...



Gerçek bir Atatürkçü olarak Meir Masri'ye en ama en iyi anladığı dilden tek ve son cevabım şu ki;

''Er ya da geç sen de diğerleri gibi süpürüleceksin. Çünkü piyonlar her zaman sonunda feda edilir. Senin gibi kullanışlı aptallar her zaman aynı şekilde biter: Seni t...larından yakalayıp söküp atacaklar.'' mesajı verdi.

