Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda hem ekonomik hem de siyasi gündemi sarsan açıklamalarda bulundu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücret rakamını resmen ilan eden Erdoğan, aynı zamanda dış politikadan iç siyasete, terörle mücadeleden sosyal devlet anlayışına kadar pek çok kritik başlıkta önemli mesajlar verdi.

Asgari ücrete bir zam daha gelecek mi?

Ekonomi gündeminin en önemli maddesi olan yeni asgari ücret, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla resmiyet kazandı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak rakamın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 27 artış göstererek net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini duyuran Erdoğan, brüt tutarın ise 33 bin 30 liraya yükseldiğini kaydetti. Çalışanların refahını koruma sözünü yineleyen Cumhurbaşkanı, işverenlerin üzerindeki mali yükü hafifletmek adına verilen asgari ücret desteğinin de bin 270 liraya çıkarıldığının müjdesini verdi. Yeni rakamların tüm taraflara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye’nin büyüme hedeflerinden taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Libya heyeti için taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında Ankara-Trablus hattında meydana gelen elim bir kazaya değinerek derin üzüntüsünü dile getirdi. Kazaya uğrayan uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad başkanlığındaki heyet ve uçak mürettebatı için taziye dileklerini ileten Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Libya halkına başsağlığı diledi. Söz konusu kaza kırım hadisesine ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığını bildiren Cumhurbaşkanı, incelemelerin seyrine göre ilgili bakanlıkların kamuoyunu aydınlatacağını ifade etti.

Siyasi etik ve sosyal devlet vurgusu

AK Parti teşkilatlarına önemli talimatlar veren Erdoğan, siyasetin merkezine "gönüllere girmeyi" koyduklarını belirtti. 23 yıllık iktidarları boyunca gerçekleştirilen icraatların genç kuşaklara iyi anlatılması gerektiğini savunan Cumhurbaşkanı, 86 milyonun tamamını kucaklayan bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Teşkilat mensuplarına "kibir ve gururdan uzak durun" uyarısında bulunan Erdoğan, kışın en zorlu günlerinde ihtiyaç sahibi her vatandaşın kapısının çalınması, bacası tütmeyen evlerin bulunması ve devletin şefkat elinin herkese ulaştırılması gerektiğini özellikle istirham etti.

Dış Politika ve Doğu Akdeniz’de kararlılık mesajı

Türkiye’nin milli çıkarları söz konusu olduğunda geri adım atmayacaklarını net bir dille ifade eden Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz’deki hak mücadelesine değindi. Hiç kimsenin hakkına göz dikmedikleri gibi Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarının çiğnenmesine de asla müsaade etmeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı, bölgedeki anlaşmaların veya atılan imzaların Türkiye'nin kararlı politikasını değiştirmeyeceğini söyledi. Ortadoğu'da yaşanan drama da dikkat çeken Erdoğan, ellerinde on binlerce Filistinli masumun kanı olanların hadsiz açıklamalarına karşı vakur ve basiretli duruşlarını koruyacaklarını ifade etti.

Muhalefete sert eleştiri: "CHP vesayete teslim oldu"

İç siyaset tartışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisi CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Cumhur İttifakı olarak terör belasını ülke gündeminden tamamen çıkarmak için tüm gövdelerini taşın altına koyduklarını söyleyen Erdoğan, muhalefetin çözüm üretmek yerine eski ezberleri tekrarladığını savundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışındaki temaslarını ve üslubunu eleştiren Erdoğan, Türkiye'nin yabancılara kötülenmesini "kompleksli bir tavır" olarak niteledi. Muhalefetin somut bir reçetesinin olmadığını ileri süren Erdoğan, AK Parti kadrolarının milletin her kuruşunu koruyarak daha fazla çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.