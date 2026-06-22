Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATO Congressium'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında siyasi rakiplerinin de bulunduğu duruma değinerek şu ifadelerde bulundu:

“Ankara, bu partinin milletin gönlüne düşmesinden kuruluşuna, emekleme sürecinden iktidara gelişine kadar her aşamasına bizzat şahitlik etmiştir. AK Parti'yi biz Ankara'da kurduk. Ankaralı kardeşlerimizin hayır dualarıyla büyüttük. Bakınız, partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Türkiye'nin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, dış politika ve turizm gibi alanlarda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapabileceğine ihtimal vermiyordu. Ankara'nın lokomotifliğini üstlendiği savunma sanayinde ülkemizin bir başarı hikâyesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. İhracatımızı 36 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine, turizm gelirimizi 12,4 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine, savunma ihracatımızı 248 milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine, millî gelirimizi ise 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek, hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik.

“Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken...”

Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken bir Türkiye'yi geleceğe hazırlama mücadelesi veriyoruz. Ankara bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. NATO toplantısını Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Trump'ın da olduğu liderleri başkentimizde misafir edeceğiz. Türk devletleri zirvesi yine Ankara'da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi Ankara'da atacak. Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Hazırlıklarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in emri ile inşa edilen, askeri havacılığın üssü olan Ankara Havalimanı'nı ihya ettik. Esenboğa'nın hem havayolu, hem karayolu trafiğini rahatlatacak.”

"Sorunları halının altına süpürmedik, eser siyaseti yaptık"

Konuşmasında sorunlara yaklaşımlarından ve çözüm odaklı olduklarından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

“AK parti olarak hizmet anlayışımız eser siyaseti üzerine inşa edildi. Sorunları halının altına süpürmedik. Su sıkıntısı mı var, yeni barajlar inşa ettik. Trafik mi sıkıştı yeni yol ve metro inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var TOKİ ile yeni yapılar inşa ettik. Ankara'ya 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Bizden trafik sorunlarını çözmemiz gereken vatandaşların karşısına ne kadar yol yaparsak trafik o kadar artar gibi absürt tezler ile çıkmadık. Siyaseti vizyon ile proje ile yapamayanlar bahanedeki mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremedi. Millete sunacakları planları projeleri yok. Nelerle uğraştıklarını görüyoruz. Kavgasız gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük ama ülkemizin kronikleşmiş muhalefet sorununu çözemedik. Dış politika gibi savunma gibi vesayete ve terör gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Türkiye'nin muhalefet açığı giderek büyüyoruz. Rakibimiz de olsa ülkenin ikinci büyük partisinin kavga ile anılmasını doğru bulmuyoruz. Karışıklığın olduğu muhalefet değil hizmette eserde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalibremize uygun muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir.”