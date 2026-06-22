Son Mühür- Ankara siyasetinde bugün dengeleri değiştiren bir gelişme yaşandı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, kısa bir süre önce CHP çatısı altında kazandığı belediye başkanlığı görevinden e-Devlet üstünden istifa ettiğini duyurdu.

İstifanın üzerinden yalnızca birkaç saat geçmesinin ardından Koç, AK Parti’nin Ankara Teşkilat Buluşması'nda çekilmiş görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan rozeti taktı

Siyasi dengeleri değiştiren bu transfer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı teşkilat buluşmasında resmiyet kazandı.

Erdoğan’ın kürsü konuşmasının hemen sonrasında sahneye davet edilen Levent Koç’a AK Parti rozeti takıldı. Törende kameralara yansıyan en dikkat çekici anlardan biri ise, Koç’un rozetini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptüğü anlar oldu.

Levent Koç kimdir?

Levent Koç, yalnızca siyasi kimliğiyle değil, eğitim camiasındaki geçmişiyle de tanınan bir isim. İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra akademik kariyerine ara vermeyen Koç, 2004 yılında tezsiz yüksek lisansını bitirdi.

Eğitim alanındaki uzmanlığını daha da büyütmek için 2017 yılında Ankara Üniversitesi’nde eğitim yönetimi, teftiş, planlama ve ekonomisi üzerine bir yüksek lisans daha yaptı.

Bürokrasiden yerel yönetime geçiş

Ardından Koç, 2013 ile 2017 yılları arasında Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görev yaptı.

Sonrasında okul müdürlüğü görevlerine geçen Koç, uzun yıllar Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi kurumlarda yöneticilik koltuğunda bulundu.

Evli ve üç çocuk babası olan Levent Koç, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olarak girdiği seçimi kazanarak Haymana Belediye Başkanı seçilmişti.