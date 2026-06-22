Ankara, askeri ve siyasi dünyayı bir araya getiren hüzünlü bir cenaze törenine ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin vefat eden babası Emekli Hava Savunma Albayı Feyzi Tunç Türeli, düzenlenen resmi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde gerçekleştirilen cenaze merasimi, merhumun ailesinin yanı sıra devletin ve siyasetin önemli figürlerini de buluşturdu.

Türeli ailesi, tören öncesinde cami avlusunda uzun bir taziye kuyruğu oluşturan dostlarının başsağlığı dileklerini kabul etti.

Siyaset dünyası cenaze namazında saf tuttu

Törene katılım düzeyi oldukça yüksekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, acılı gününde İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’yi yalnız bırakmayarak camideki yerini aldı. Cenaze merasimine katılanlar arasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de vardı. Ana muhalefet partisinden çok sayıda milletvekili, parti yöneticisi, askeri erkan ve Türeli ailesinin yakın dostları cenaze namazında omuz omuza saf tuttu. Kalabalık, cami avlusuna sığmadı.

Resmi geçit töreniyle ebediyete uğurlandı

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Emekli Albay Feyzi Tunç Türeli’nin Türk bayrağına sarılı naaşı askeri tören mangası tarafından omuzlara alındı. Askeri protokol kuralları çerçevesinde top arabasına konulan cenaze için bando eşliğinde resmi geçit töreni düzenlendi. Kılıçdaroğlu, İnce ve beraberindeki milletvekilleri, askeri yetkililerle birlikte selam durarak merhuma son görevlerini yerine getirdi.

Resmi törenin tamamlanmasıyla birlikte merhum Feyzi Tunç Türeli’nin naaşı, toprağa verilmek üzere aile mezarlığına götürüldü. Emekli albay, yakınlarının gözyaşları ve duaları eşliğinde ebedi istirahatgahına defnedildi. Siyaset ve askeri bürokrasiden pek çok isim defin sonrasında da aileyi yalnız bırakmayarak acılarını paylaştı.

