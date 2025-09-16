Son Mühür- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP'nin kurultay davasında çıkan erteleme kararına ilişkin ilk kez konuştu. Erdoğan, davanın hiçbir aşamasında AK Parti'nin yer almadığını belirterek, sürecin yargıya bırakıldığını ifade etti. "Biz bu davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz. Şikayet edenler de, yargılananlar da CHP'nin içinden" diyen Erdoğan, CHP'nin iç tartışmalarını dışa vurmak için AK Parti'yi hedef almalarının doğru olmadığını vurguladı.

CHP’deki istifalar ve AK Parti’ye katılımlar

Erdoğan, CHP’den istifa eden belediye başkanları ve meclis üyelerinin AK Parti’ye katılımını da değerlendirdi. Son olarak Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel’in AK Parti’ye katıldığını hatırlatan Erdoğan, partisinin kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti. Erdoğan, AK Parti’nin "güçlü kadrolar ve istikrarlı bir parti" olarak tercih edildiğini vurguladı. Ayrıca, CHP yönetiminin içindeki olumsuzluklara dikkat çekerek, bu sorunların çözülmeden başkalarına eleştirilerde bulunmanın doğru olmadığını ifade etti.

CHP yönetiminin iç tartışmalarına dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin mevcut yönetim biçimini de eleştirdi. CHP’deki yönetici kadronun "ita amirlerinden izin almadan" konuşamadığını belirten Erdoğan, AK Parti’nin ise tam tersine, parti içindeki her bireye söz hakkı verdiğini söyledi. "Bizim mikrofonlarımız her zaman açık, asla kimsenin sesini kısmayız," diyen Erdoğan, CHP’nin içindeki baskıcı yönetim anlayışını eleştirerek, "Bunlar, kulaklarına fısıldanarak ya da ellerine tutuşturularak konuşturuluyor," dedi.

Muhalefetten AK Parti’ye katılımlar devam edecek

Erdoğan, yerel seçimlerin ardından CHP'den AK Parti’ye katılan isimler hakkında da açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin, "yolsuzluk, rüşvet ve irtikap" gibi sorunlardan uzak durarak, milletin hizmetinde bulunan bir parti olduğunu ifade eden Erdoğan, CHP'den kopan isimlerin AK Parti’ye katılım kararını iyi niyetle aldıklarını söyledi. Erdoğan, "Bu katılımlar bir kez daha gösteriyor ki AK Parti, halkın teveccühünü kazanmış ve devlet yönetimindeki tecrübesiyle ön plana çıkan bir partidir," dedi.

Güçlü bir gelecek için adımlar atılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin güçlü kadrolarıyla halkın güvenini kazandığını ve önümüzdeki süreçte de bu güçle yola devam edeceğini belirtti. Erdoğan, "Bu katılımlar, AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın yoluna güçlenerek devam edeceğini gösteriyor," diyerek partisinin gelecekteki adımlarına da vurgu yaptı.

Erdoğan, AK Parti'nin "temiz siyaset" anlayışını savunarak, katılımların sadece parti değişikliği değil, aynı zamanda millete hizmet etmek için doğru adresin bulunması anlamına geldiğini dile getirdi.