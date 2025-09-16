İstanbul'un Başakşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir otomobil galericisi, 153 bin kilometredeki aracın kilometresini 123 bin kilometre olarak satışa sunmuştu. Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden gelen ihbar üzerine hızla harekete geçti ve gerçekleştirilen denetim sonucunda söz konusu galericinin yetki belgesini iptal etti.

Şikayet üzerine hızla denetim yapıldı

08 Ağustos 2025 tarihinde, vatandaşın yaptığı şikayet üzerine Bakanlık yetkilileri tarafından hızlı bir denetim başlatıldı. Denetim ekipleri, aracın kilometre bilgisinin manipüle edildiğini ve aracın gerçek kilometresinin 153 bin olduğu halde ilan edilen kilometrenin 123 bin olarak yazıldığını tespit etti.

İkamet adresi ile ilgili ihlal

Bunun yanı sıra, galeriye ait faaliyet adresinin, işyeri olarak kullanılmak yerine ikamet amacıyla kullanıldığı da belirlenen ihlaller arasında yer aldı. Bu durum, Bakanlık tarafından kayda alındı ve galerinin faaliyet koşullarının yasal çerçevede olup olmadığı yeniden incelendi.

Bakanlık'tan açıklama: "Vatandaşın hakkını gözetiyoruz"

Konuya dair açıklamada bulunan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, şunları söyledi: "İlgili otomotiv satış firması hakkında başlatılan denetim sonucunda, yetki belgesinin iptal edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, firma hakkında hazırlanan detaylı rapor İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne iletilmiştir. Bakanlık olarak, vatandaşlarımızın haklarını savunmayı ve haksız uygulamalara karşı durmayı sürdüreceğiz."