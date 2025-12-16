Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’ya ait dondurulmuş varlıkların Ukrayna’nın savunması için kullanılması gerektiği yönündeki çağrısını yineledi. Hollanda Parlamentosu’nda konuşan Zelenskiy, Moskova yönetiminin ancak ekonomik bedel ödediğinde geri adım attığını savundu.

“Amaç sadece savaşı durdurmak değil, Rusya’yı kalıcı olarak caydırmak”

Zelenskiy konuşmasında, Ukrayna’nın ve müttefiklerinin hedefinin yalnızca mevcut çatışmayı sonlandırmak olmadığını vurguladı. Asıl amaçlarının, Rusya’nın gelecekte yeniden savaş başlatma ihtimalini ortadan kaldırmak olduğunu belirten Zelenskiy, bu hedefin ancak kalıcı ve yapısal önlemlerle mümkün olabileceğini ifade etti.

“Hukukun üstünlüğü ancak hesap sorulursa işler”

Rusya’nın uluslararası hukukla bağdaşmayan saldırgan tutumuna dikkat çeken Zelenskiy, kalıcı barışın ancak gerçek bir hesap verebilirlikle sağlanabileceğini söyledi. Saldırganın cezalandırılmasının kaçınılmaz hale gelmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, bu durumun Rusya’yı hukukun üstünlüğüyle yaşamaya zorlayacağını dile getirdi.

Avrupa’daki dondurulmuş Rus varlıkları masada

Zelenskiy, Avrupalı liderlerin önünde kritik bir karar bulunduğunu hatırlatarak, Rusya’ya ait dondurulmuş varlıkların büyük bölümünün Avrupa ülkelerinde tutulduğunu kaydetti. Bu fonların pasif biçimde bekletilmesi yerine, Ukrayna’nın savunması için aktif şekilde kullanılması gerektiğini savundu.

“Saldırgan bedelini ödemeli”

Dondurulmuş varlıkların amacına uygun şekilde değerlendirilmesi çağrısında bulunan Zelenskiy, Rusya’nın kendi saldırganlığına karşı bu kaynakların kullanılmasının adaletin bir gereği olduğunu söyledi. Zelenskiy, bu adımın Rusya tarafından gerçek anlamda hissedilecek bir yaptırım olacağını ifade etti.

Putin değerlendirmesi: “Güce ve paraya inanıyor”

Konuşmasının dikkat çeken bölümünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetim anlayışına da değinen Zelenskiy, Kremlin’in insani kayıplardan çok ekonomik kayıplara duyarlı olduğunu savundu. Rus yönetiminin para kaybını ciddiye aldığını vurgulayan Zelenskiy, bu nedenle ekonomik baskının en etkili araç olduğunu dile getirdi.

“Ruslar ölülerini saymaz, paralarını sayar”

Zelenskiy, Rusya’nın zihniyetine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: Rusya’nın kaybettiği her dolar ve avronun Moskova üzerinde ciddi etki yarattığını belirten Zelenskiy, bu nedenle dondurulmuş Rus varlıklarına ilişkin güçlü ve kararlı bir adım atılması gerektiğini söyledi.

Avrupa’ya çağrı: “Bu kararı destekleyin”

Konuşmasını Avrupalı parlamenterlere çağrıyla tamamlayan Zelenskiy, dondurulmuş Rus fonlarının Ukrayna’nın savunmasında kullanılmasına destek verilmesini istedi. Zelenskiy, bu adımın hem Ukrayna’nın güvenliği hem de uluslararası hukuk açısından belirleyici olacağını vurguladı.