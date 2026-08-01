Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin "İl Danışma Meclisi" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Programda geçen ay açıklanan verilere göre, üye sayısının 11 milyon 710 bine ulaştığını ve son 6 ayda 166 bin 612 vatandaşın AK Parti’ye geçtiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 isme daha rozeti taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda şu ifadeleri kullandı:

"Üye sayımızı artırarak, büyüyerek, güçlenerek yola devam ediyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı, hatta site site çalışarak 'Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle inşa ediyoruz. Şehirleşmenin artmasıyla her site bir teşkilat anlayışıyla, komşuluk hukukunu güçlendiren, gönüllere dokunan yeni nesil teşkilatçılık modellerinden birini ilk etapta İstanbul'da hayata geçirmeye başladık. Yeni üye seferberliğimizin başta İstanbul olmak üzere ülkemiz genelinde teşkilatlarımıza yepyeni heyecan kazandırdığını görüyoruz. Üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı! Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 252 bin yeni üye kazandırdık. İstanbul'da üye sayımızı 2 milyon 198 bine çıkardık. En çok üye yapan ilçelerimiz ise: Beyoğlu, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu oldu."

Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı!

Günlerdir AK Partiye katılacağı söylentisi olan CHP’li Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, bugün resmen geçişlerini tamamladı. 3 ismin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.