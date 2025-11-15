Son Mühür - Çin, Japonya’daki vatandaşlarına ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu.

Bu uyarı, Japonya Başbakanı Sanai Takaichi’nin 7 Kasım’da yaptığı ve Çin’in Tayvan’a yönelik olası bir saldırısına karşı Japonya’nın askerî karşılık verebileceği şeklinde yorumlanan açıklamalarının sonrasında yapıldı.

Buna karşılık Pekin, Japonya Büyükelçisi’ni protesto amacıyla Dışişleri’ne çağırdı; Tokyo ise çevrimde yayılan “uygunsuz” bir paylaşım nedeniyle Çin Büyükelçisi’ni görüşmeye davet etti. Japonya, Tayvan konusundaki mevcut tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını özellikle belirtti.

Olağanüstü uyarı yapıldı

Çin’in Japonya’daki büyükelçiliği, WeChat üzerinden yaptığı açıklamada Japon yetkililerin Tayvan’a ilişkin ifadelerini “açıkça provokatif” olarak değerlendirerek, bu durumun Çinli vatandaşların güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu bildirdi. Büyükelçilik, “Vatandaşlarımıza önümüzdeki dönemde Japonya’ya seyahat etmekten kaçınmaları yönünde resmi uyarıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. İkili ilişkilerdeki gerilimin artmasının ardından Çin hükümetinin bu çağrısı üzerine, Çinli hava yolu şirketleri de Japonya seferleri için bilet ücretlerini geri ödemeye başladı.