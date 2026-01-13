Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel’in genel başkan seçilmesiyle ilgili açılan ceza davasının ikinci duruşması bugün gerçekleştirildi. Duruşma, 23 Şubat 2026 tarihine ertelendi. Davada, aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da bulunduğu 12 kişi yargılandı.

Dava usulsüzlük iddiaları üzerine açıldı

Dava, kurultayda “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiaları üzerine açılmıştı. Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca sanıkların 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti. CHP tarafı, iddiaların mesnetsiz olduğunu savununmuş ve tüm iddiaları belgelerle çürüttüklerini belirtmişti.

Özgür Çelik’ten açıklama

Özgür Çelik, adliye önünde yaptığı açıklamada, kurultayın 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştiğini ve sürecin ardından ilçe seçim kurulu veya Yüksek Seçim Kurulu’na yasal süresi içinde hiçbir itirazda bulunulmadığını vurguladı. Çelik, dava açılmasının üzerinden 1.5 yıl geçtiğine dikkat çekerek, bu durumun siyasi partilerde, spor kulüplerinde ve meslek örgütlerindeki seçimlerde ciddi kaos yaratabileceğini söyledi. Ayrıca bazı şikayetçilerin kurultay delegesi olmasına rağmen, kurultay sırasında iddialarını dile getirmediklerini ifade etti.

Çelik, İstanbul’daki davaların CHP’nin genel iktidara yürüyüşü öncesinde parti ve belediye yöneticilerine yönelik bir operasyon niteliğinde olduğunu belirterek, bu uygulamaların derhal son bulması gerektiğini söyledi. Duruşmaların TRT’den canlı yayınlandığını hatırlatan Çelik, uzun tutukluluk süresinin sona erdirilmesi gerektiğini ve adalet arayışlarının sadece parti için değil, tüm 86 milyon vatandaş için olduğunu vurguladı.

Sanıklar ve taraflar

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise müşteki olarak yer alıyor. Sanık listesinde Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş bulunuyor.

İlk duruşma 4 Kasım 2025’te yapılmış, Anayasa Mahkemesi’nin ret kararının dosyaya ulaşmaması ve taraf avukatlarının talepleri nedeniyle yargılama ertelenmişti. Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun duruşmaya katılmaması da erteleme gerekçeleri arasında gösterilmişti.