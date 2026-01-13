Son Mühür - İngiliz haber ajansı Reuters, bir İran yetkilisinin 28 Aralık’tan bu yana süren protestolarda ölü sayısının 2 bin olduğunu açıkladığını bildirdi. Yetkili, ölenler arasında protestocuların yanı sıra güvenlik görevlilerinin de bulunduğunu belirtti ancak detay vermedi. Ayrıca, sivillerin ve güvenlik personelinin ölümünden “teröristleri” sorumlu tuttuğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise 12 Ocak’ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı protestoları tamamen kontrol altına aldığını duyurmuştu.

Neler yaşandı?

İran’da yerel para biriminin döviz karşısında hızlı değer kaybı ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle 28 Aralık 2025’te Tahran’da esnafın başlattığı protestolar, kısa sürede ülke genelinde rejim karşıtı gösterilere dönüştü. Başkent Tahran’ın yanı sıra Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Şiraz, Kum, Yezd, Kirmanşah, Kirman ve Kereç gibi birçok kentte düzenlenen gösteriler sırasında kamu binaları ve polis araçları ateşe verildi. Protestoların büyümesi üzerine Tahran yönetimi, ülke genelinde internet erişimini engelledi.