Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin iddianamenin açıklanması sonrası, siyasi gündem bir kez daha hareketlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Yargıtay’a gönderdiği bildirim kamuoyunda “CHP hakkında kapatma davası açılıyor” yorumlarına neden oldu.

İBB iddianamesi sonrası kritik bildirim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün duyurduğu İBB iddianamesinin ardından Yargıtay’a Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında Anayasa’nın 69. maddesi kapsamında “kapatma davasına yönelik bildirim” gönderildiğini bildirilmişti. Bu bilgi, kısa sürede siyasi arenada tartışma yaratmıştı.

“Siyasi partiler kanunu gereği bildirim yapıldı”

Kamuoyunda tartışmalar büyürken Başsavcılıktan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, yaptıkları bildirimin bir kapatma talebi anlamına gelmediği özellikle vurgulandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmamıştır. İddianamede de açıkça belirtildiği gibi siyasi partiler kanunu gereği bildirimde bulunulmuştur.”