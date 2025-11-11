Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden vatandaşları dolandırmaya çalışan sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, randevu sistemi üzerinden hiçbir şekilde ücret talep edilmediği ve bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

MHRS randevuları tamamen ücretsiz

Bakanlık, yaptığı resmi açıklamada, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) hizmetlerinin temel niteliğine vurgu yaparak, randevu alma, iptal etme veya mevcut randevuyu değiştirme gibi tüm işlemlerin kesinlikle ücretsiz olduğunu bir kez daha hatırlattı. Açıklamada, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, işlemlerini sadece Bakanlığın resmi kanalları olan "www.mhrs.gov.tr" adresi ve MHRS mobil uygulaması üzerinden yapmaları gerektiği önemle belirtildi.

Dolandırıcılık girişimleri yargıya taşındı

Sahte internet sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının, MHRS ismini ve logosunu kullanarak yasa dışı yollarla ücret talep etmesi üzerine harekete geçildi. Sağlık Bakanlığı, bu dolandırıcılık girişimlerini tespit etmesinin ardından, söz konusu platformlar hakkında derhal suç duyurusunda bulunarak hukuki süreci başlattığını kamuoyuna saygıyla duyurdu. Bakanlık, vatandaşların bu tür hileli sitelere itibar etmemesi ve kişisel bilgilerini paylaşmaması konusunda uyarısını yineledi.