Son Mühür- Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ataşehir İlçe Kongresi’nin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı. Kongrenin 13 Eylül 2025 tarihinde yapılması planlanıyordu.

Mahkeme kararı gerekçe gösterildi

İlçe Seçim Kurulu, mahkemenin tedbir kararını gerekçe göstererek, kongrenin düzenlenemeyeceğine hükmetti. Kurul, CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin kararın dikkate alındığını bildirdi.

Yazıda, “13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi CHP 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verdiği ara kararın 3. maddesi gereği, 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. Bu nedenle kongre belirtilen tarihte gerçekleştirilemeyecektir” ifadelerine yer verildi.

İstanbul İl Kongresi iptal edilmişti

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen CHP İl Kongresi’nin iptali için açılan dava sonuçlanmıştı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmederken, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Ayrıca, devam eden kongre sürecinin durdurulması kararlaştırılmıştı.