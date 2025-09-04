Son Mühür- CHP'nin 15 Eylül'deki kurultay iptal davası öncesi İstanbul il kongresinin iptali ve Özgür Çelik'in il başkanlığı koltuğunu kaybetmesi siyasetin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı nedeniyle partinin başına yeniden geçme ihtimalinin konuşulduğu süreçte Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker tercihinin kimden yana olduğunu açıkladı.



Bir kez bile CHP'ye oy vermedim ama...



''Ben CHP’li değilim.

Hayatımda bir kez olsun CHP'ye de oy vermiş değilim.'' hatırlatmasında bulunan Cem Toker,

''Ama iktidara muhalif bir seçmen olarak, yıllardır hasretini çektiğimiz muhalefet stilini ve üslubunu insanüstü bir enerji ve kararlılık sergileyen, her partiden muhalif seçmene, “Türkiye’yi AK Parti’den kurtarırsa bu adam kurtarır” umudu veren Özgür Özel’in sonuna kadar destekçisiyim.



Mevcut baskı rejimi şartlarında, bugün itibarıyla yapabileceği muhalefetin en iyisini yaptığına inanıyorum.'' mesajı verdi.