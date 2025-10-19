Son Mühür- Erdem’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan avukatı Deniz Baykal, müvekkilinin şu anda yoğun bakımda tedavi altında olduğunu belirtti. Baykal, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Erdem’in hayati tehlikesinin sürdüğünü ifade etti.

Soruşturma süreci devam ediyor

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, ihale süreçlerinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları nedeniyle başlatılan operasyon sonucu Turgay Erdem’le birlikte belediye yöneticileri ve bazı iş insanları gözaltına alınmıştı. Tutuklanan 15 şüpheli hakkında yürütülen adli süreç sürüyor.

Nilüfer Belediyesi’nden açıklama bekleniyor

Turgay Erdem’in sağlık durumuna ilişkin Nilüfer Belediyesi veya CHP Bursa İl Başkanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmelerin önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.