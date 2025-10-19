Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Bozdoğan ve Gökdoğan hava-hava füzelerinin son test atışlarının başarıyla tamamlandığını açıkladı.

“Gök vatanın sarsılmaz iki pençesi”

Bakan Kacır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda füzeleri “Gök Vatanın sarsılmaz iki pençesi” olarak nitelendirdi. Kacır, “Bozdoğan ve Gökdoğan, bitmeyen azmimizin ve tam bağımsızlık idealimizin gökyüzüne kazınmış iki imzasıdır” ifadelerini kullandı.

Milli mühendisliğin eseri

Kacır, her iki füzenin de ileri mühendislik ürünü olduğunu vurguladı.

Bozdoğan’ın öne çıkan özellikleri arasında itki vektör kontrolüyle üstün manevra kabiliyeti ve gelişmiş kızılötesi arayıcı başlık ile yüksek hassasiyetli hedef takibi bulunuyor.

Gökdoğan ise zorlayıcı koşullarda dahi tam isabet oranı, gelişmiş arayıcı başlık ve yeni nesil kontrol algoritmaları sayesinde yüksek performans sergiliyor.

Savunma sanayisinde yeni dönüm noktası

TÜBİTAK SAGE mühendisliğinde geliştirilen füzeler, Türkiye’nin hava savunma kabiliyetini yerli ve milli imkânlarla güçlendirme yolunda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.