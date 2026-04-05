Son Mühür- ABD yönetimi, İran’da düşürülen F-15E tipi savaş uçağına ilişkin önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci mürettebatın da başarılı bir operasyonla kurtarıldığını duyurarak süreci “ABD tarihinin en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından biri” olarak tanımladı.

Yaralı havacı hayata döndürüldü

ABD’li yetkililerin verdiği bilgilere göre, düşürülen savaş uçağındaki ikinci personel ağır yaralı halde bulundu ve bölgeden tahliye edildi. İlk mürettebatın ardından gerçekleştirilen bu operasyonun ayrı bir planlama ile yürütüldüğü aktarıldı.

Trump, operasyonun İran’ın dağlık ve zorlu coğrafyasında gerçekleştirildiğini belirterek, İran birliklerinin yoğun arama faaliyetlerine rağmen ABD ekiplerinin başarılı olduğunu ifade etti.

“Bu tür operasyonlar nadiren yapılır”

Donald Trump, operasyonun zorluk derecesine dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: İran üzerinde saatler süren bir görev icra edildiğini belirten Trump, ilk kurtarma operasyonunun gün ışığında yapılmasının sıra dışı olduğunu vurguladı. İkinci operasyonun ise ilk müdahalenin hemen ardından planlandığını söyledi.

Hürmüz Boğazı gerilimi tırmanıyor

Kurtarma operasyonunun ardından bölgedeki tansiyon da yükseldi. Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş güvenliği yeniden gündeme gelirken, Umman ile İran arasında bu konuda bir toplantı yapıldı.

Trump: “Açın şu lanet boğazı”

ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarında İran’a yönelik sert ifadeler kullandı. Salı gününü işaret eden Trump, "Salı günü İran’da hem Santral Günü hem de Köprü Günü olacak, ikisi bir arada.

Bunun gibisi olmayacak!!! Açın şu lanet boğazı, sizi çılgınlar, yoksa cehennemi yaşayacaksınız – İZLEYİN GÖRÜN! Allah’a hamdolsun. Başkan DONALD J. TRUMP" mesajını verdi.