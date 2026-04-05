Olay, Dilovası’nda çelik ve sac üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, üretim sırasında çalışan 4 işçi henüz bilinmeyen bir nedenle dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düşmüştü.

Kazanın ardından çalışma alanında büyük panik yaşanırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

Hastanede acı haber geldi

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Ancak durumu ağır olan işçilerden Tamer A., Resul K. ve İsmail M., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bir işçinin tedavisi sürüyor

Kazadan yaralı olarak kurtulan diğer işçinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İşçinin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.