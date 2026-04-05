Son Mühür/ Müslüm Karaaslan- SON MÜHÜR’ün sorularını yanıtlayan Başkan Deniz, yatırımcıların karşılaştıkları en önemli sorunların başında; bürokratik süreçlerin uzunluğu ve kurumlar arası koordinasyon eksikliği olduğunu ifade etti.

Yatırım ortamını iyileştirmemiz gerekiyor

Deniz, “KKTC’de yatırım teşvik mevzuatı belirli alanlarda rekabetçi unsurlar içermekle birlikte, uluslararası yatırımcı beklentileri açısından henüz yeterli seviyede değildir. Günümüzde yatırımcılar yalnızca teşvik oranlarına değil; öngörülebilir ve hızlı işleyen bir yatırım ortamına da büyük önem vermektedir. Bugün yatırımcının karşılaştığı en önemli sorunların başında; bürokratik süreçlerin uzunluğu ve kurumlar arası koordinasyon eksikliği gelmektedir. Bu çerçevede, tek durak ofis mekanizmasının etkin ve yetkin bir yapıya kavuşturulması, e-devlet çalışmalarının tamamlanarak tüm izin ve başvuru süreçlerinin dijital ortama taşınması ve yatırım izinlerine ilişkin net süre ve prosedürlerin açık şekilde tanımlanması büyük önem taşımaktadır. Bu adımlar aynı zamanda iş ve yatırım ortamının genel kalitesinin artırılmasına doğrudan katkı sağlayacaktır.” Diye konuştu.

Siyasi belirsizlik de önemli etken

“KKTC’de yatırım yapmak isteyen bir girişimcinin önüne çıkarılan en büyük engel sizce hala bürokrasi mi, yoksa siyasi belirsizlik mi?” sorusuna ise Başkan Turgay Deniz, bu iki unsurun birbirinden bağımsız olmadığını, yatırımları doğrudan etkilediğini dile getirdi. Deniz şöyle konuştu: “Bu iki unsur birbirinden bağımsız değildir; aksine birbirini besleyen ve yatırım ortamını birlikte şekillendiren faktörlerdir.Yatırımcılar için en kritik unsur öngörülebilirliktir. Bürokrasi bu belirsizliği artıran ve yatırım süreçlerini yavaşlatan bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, sürdürülebilir ve nitelikli yatırım çekimi için hem hukuki ve siyasi öngörülebilirliğin güçlendirilmesi, hem de bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi ve hızlandırılması birlikte ele alınmalıdır.”

Kırılgan bir ekonomik yapıya sahibiz

Başkan Deniz son olarak KKTC ekonomisinin içinde bulunduğu durumu ve 2027 yılında nasıl bir Kıbrıs ekonomisi hayal ettiğini açıkladı ve genç girişimcilere de önemli tavsiyelerde bulunarak,

“ KKTC ekonomisinin en büyük yapısal sorunu; yüksek enflasyon, kayıt dışılık ve kronik bütçe açıklarının birleşimiyle oluşan kırılgan ekonomik yapıdır. Ancak bu sorunların temelinde yatan esas neden, yeterli yapısal reformların hayata geçirilememesi ve mevcut sistemin sürdürülebilir şekilde dönüştürülememesidir. Kayıt dışılığın yaygınlığı vergi adaletini zedelerken, mali disiplinin zayıflaması ekonomik istikrarı tehdit etmektedir. Bu durum, hem kamu maliyesi hem de özel sektörün rekabet gücü üzerinde baskı yaratmaktadır. Genç girişimcilere tavsiyem: Rekabet edeceğiniz pazarın yalnızca yerel değil küresel olduğunu unutmayın; ölçeklenebilir, yenilikçi ve teknoloji odaklı iş modellerine yönelin. 2027 vizyonumuz:Daha düşük enflasyonlu, mali disiplini güçlenmiş, kayıt dışılığın önemli ölçüde azaldığı; dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine entegre olmuş, dışa açık, rekabetçi ve yatırımcı dostu bir ekonomi. Aynı zamanda, bölgesel gelişmelerle daha uyumlu, uluslararası ekonomik ağlarla daha güçlü bağlar kurmuş bir ekonomi” diye konuştu.