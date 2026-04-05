İsrail basınında yer alan bilgilere göre, yurtdışından sipariş edilen bir kargo paketinden aniden duman yükseldi.

Durumun fark edilmesi üzerine havalimanında acil durum prosedürleri devreye alındı. İlk etapta sıradan bir teknik arıza ihtimali değerlendirilse de yapılan incelemeler olayın ciddiyetini ortaya koydu.

Zehirli madde tespit edildi

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre; yapılan analizler sonucunda, paketten çıkan dumanın son derece tehlikeli ve zehirli bir madde içerdiği belirlendi.

Uzman ekipler, maddeye fiziksel temas olmasa bile solunum yoluyla ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini açıkladı.

İsrail İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri, olayın ardından “tehlikeli madde” alarmı verildiğini duyurarak bölgeyi tamamen kontrol altına aldı.

Havalimanı tahliye edildi

Yaşanan gelişmeler üzerine Ben Gurion Havalimanı’nda bulunan yolcular ve personel hızla tahliye edildi. Güvenlik ekipleri, olası bir yayılım riskine karşı terminal ve çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu.

Tahliye sürecinin kontrollü şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir panik yaşanmaması için anonslar yapıldığı bildirildi.

Şüpheli paket güvenli alana taşındı

Olayın ardından söz konusu paketin, özel koruma önlemleri altında sızdırmaz bir konteynere yerleştirildiği ve güvenli bir bölgeye sevk edildiği açıklandı. Paketin, İsrail’de faaliyet gösteren bir şirket tarafından yurtdışından sipariş edildiği öğrenildi.