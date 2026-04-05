Son Mühür- Sosyal medyada Türklerin Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yargısız infaz yaptığına dair iddiaların yeniden gündeme taşınması, Kıbrıs merkezli yeni bir tartışmanın başlayacağı sinyallerini verdi.

Kıbrıs Türkleri'ne yönelik katliamlara dur demek için 1974'de Ada'ya asker çıkaran Türkiye'yi hedef alan paylaşımda teslim olan Rum Milli Muhafız Ordusu askerleri görülüyor.



Yargısız infaz yalanı...



Söz konusu askerierin yargısız infaz edildiğini öne süren paylaşıma tepki gösteren Dış politika uzmanı, araştırmacı yazar Zeynep Gizem Özpınar,

''Bu kare, 14 Ağustos 1974'te Lapta-Karava bölgesinde Türk birliklerine teslim olan Rum Milli Muhafız Ordusu askerlerine aittir. İddia edildiği gibi bir infaz anı falan değildir; savaş hukukuna uygun şekilde yapılan bir teslim alma prosedürüdür.



Ayrıca fotoğrafta görülen ve isimleri Rum tarafınca da bilinen bu askerlerin büyük çoğunluğu, 1974 Eylül ve Ekim aylarında Adana Cezaevi üzerinden gerçekleştirilen esir değişimleri (prisoner swap) ile Rum kesimine sağlam şekilde iade edilmiştir. İade edilenlerin listeleri BM ve ICRC (Kızılhaç) arşivlerinde mevcuttur'' hatırlatmasında bulundu.



Cenevre Sözleşmesi hükümleri...



''Türkiye, 1974 Barış Harekâtı boyunca esir aldığı 2.000'den fazla Rum askerine III. Cenevre Sözleşmesi hükümlerini uygulamıştır.'' vurgusunda bulunan Özpınar,

''Fakat EOKA-B; Atlılar, Sandallar ve Muratağa köylerindeki Türk sivillere yönelik büyük katliamlar gerçekleştirmiştir. Bu katliamlar, BM barış gücü raporlarıyla da tescillidir'' mesajı verdi.



Zeynep Gizem Özpınar,

''Rum tarafının "kayıp şahıslar" (missing persons) listesinde yer alan birçok kişinin aslında 15 Temmuz 1974'teki Nikos Sampson darbesi sırasında bizzat Rumların birbirini öldürmesi sonucu öldüğü, ancak suçun Türk tarafına atıldığı yıllar sonra Rum gazeteci ve siyasetçiler tarafından da itiraf edilmiştir'' hatırlatmasında bulundu.