Diyarbakır’da kamuoyunu derinden sarsan Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını yetersiz bularak bozdu.

Yüksek Mahkeme, Bahtiyar’ın eyleminin daha ağır bir suç kapsamında, “nitelikli kasten öldürmeye yardım” suçu çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay’ın bozma kararının ardından dosya yeniden Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Cinayetle ilgili süreçte, küçük Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, yarın yeniden hakim karşısına çıkacak.

Yeniden görülecek davada, sanığın suç vasfının değişmesi ve daha ağır bir cezayla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Diğer sanıkların cezaları onanmıştı

Davada yargılanan diğer sanıklar hakkında verilen cezalar ise Yargıtay tarafından onandı. Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları kesinleşti.

Daha önce Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

Ne olmuştu?

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te meydana gelmişti. Kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu.