Son Mühür- CHP'li belelediye başkanlarına yönelik operasyonların gölgesinde kalan mutlak butlan tartışmaları, iktidara ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kalemlerin açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

13 yıllık genel başkanlığını Özgür Özel'e devreden Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçme ihtimali anlamına gelecek mutlak butlan için gözler istinaftan çıkacak karar çevrilmiş durumda.

Siyaset bilimci araştırmacı İbrahim Uslu Tele2 Haber'de katıldığı programda CHP'yi kaotik günlerin beklediğine dikkat çekti.



CHP kendini toparlayabilir mi?



''Mutlak butlan kararı diyelim ki bugün açıklanacak olsa, seçime hâlâ bir buçuk yıldan fazla süre olduğu için CHP’nin kendini bu süre içerisinde toparlama ihtimali var'' hatırlatmasında bulunan İbrahim Uslu,

''Ama seçime beş ay kala, altı ay kala, 2027’nin diyelim ki Şubat’ında, Mart’ında, Nisan’ında bu karar alınacak olursa, bir anda CHP o şokun üzerine seçimlere nasıl hazırlanacak? Hangi kadro CHP’nin milletvekili listesini hazırlayacak ya da CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek?'' diye sordu.



CHP'yi kaos bekliyor...



''Seçime yaklaştıkça bu kararın çıkması durumunda siyaseti ve CHP’yi tam bir kaos bekliyor'' vurgusunda bulunan Uslu,

''Çünkü o durumda bildiğiniz CHP ile o günlerde CHP’yi yöneten irade İstanbul’daki gibi bir durum söz konusu olacak. O tabii büyük kaos ve büyük travma olur Türk siyaseti açısından'' mesajı verdi.

''İktidarın tartışmalarla ilgili tavrının, ‘beni ilgilendiren bir konu değil, CHP’nin başına hukuksal şeyler geldiyse ben ne yapayım kardeşim’ şeklinde olduğuna işaret eden Uslu,

''Belediyelerle ilgili yine Sayın Cumhurbaşkanı iki gün önce açıklama yaptırdı:

‘Bizim bu konuyla hiçbir ilgimiz yok, yargıda yürüyen bir süreç, kaybedebiliyor, yargıdan işine karışacak halimiz yok’ dedi. Böylece partisini ve iktidarı tamamen bu içten, en azından söylemsel olarak ayırmış oldu birbirinden. Yine aynı şey olacak.



Ben bu riski yüksek görüyorum...



Tabii ekonomi bozulacağı için vesaire Türkiye’nin kaosun içerisine düşeceği için belki onları da rahatsız edecek gelişmeler olabilir ama son tahlilde en büyük rakibinin bir anda büyük bir kaosa sürüklenmesinden en fazla faydayı elde edecek olanlar elbette ki iktidar olacak. O açıyla siyasi kaygının olmayacağına aşikâr. O yüzden de ben bu riski çok yüksek görenlerdenim'' değerlendirmesinde bulundu.



Bana hep aynı soru geliyor...



Mutlak butlan tartışmalarının ilk gününden itibaren kendisine gazetecilerden aynı sorunun geldiğine dikkat çeken İbrahim Uslu,

''Mahkemenin duruşmaları arka arkaya ertelendi. Duruşma tarihi yaklaştıkça televizyonlarda arkadaşlarımız bize soruyor ‘ne bekliyorsunuz, karar çıkar mı’ falan diye. Ben her seferinde diyordum ki;

Eğer bu bir siyasal mühendislik projesi ise şimdi bu kararın çıkması anlamlı değil. Bunun seçime doğru, iktidar açısından en rasyonel olanı, çünkü CHP’den 3 yıl varken kendini toparlayıp seçime çok güçlü biçimde girebilir. Ama 3 ay kala CHP’nin kendini toparlayabilmesine imkân kalmaz.

Dolayısıyla kararın geç verilmesi en doğru olanıdır. Hızlı bir karara çıkmasını beklemiyorum dedim. Bu siyasal mühendislik ise seçime doğru bu kararın çıkma olasılığını daha yüksek görüyorum derdim'' hatırlatmasında bulundu.