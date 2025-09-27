Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı oturuma iştirak etmeme kararı aldı. Kararın, Parti Meclisi’nde (PM) oy birliğiyle alındığı açıklandı.
Parti Meclisi Toplantısı Özel’in başkanlığında yapıldı
CHP Parti Meclisi, Olağanüstü Kurultay’ın ardından ilk kez Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde yeni Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) belirlenmesi yer aldı. Özel’in sunduğu liste, PM üyelerinin tamamının onayıyla kabul edildi ve mevcut MYK görevini sürdürdü.
Erdoğan kararı
Toplantıda ayrıca, 1 Ekim’de gerçekleştirilecek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yasama yılı açılış törenine ilişkin tavır da netleştirildi. Parti Meclisi, Erdoğan’ın açılış oturumunda bulunacağı gerekçesiyle CHP grubunun oturuma katılmaması yönünde karar aldı.
Oy birliği ile alındı
Edinilen bilgilere göre, PM üyelerinin tamamı aynı yönde oy kullanarak alınan karara destek verdi. Böylece CHP, Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek açılış oturumunda yer almayacak.