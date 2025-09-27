Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a ilişkin yeni belgeler gün yüzüne çıktı. ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’ndeki Demokrat üyeler tarafından açıklanan belgeler, Epstein’ın mal varlığı ve ilişkilerine dair yeni bilgiler içerdi.

Ünlü isimlerle temaslar

Belgelerde, X şirketinin sahibi Elon Musk, Microsoft’un eski CEO’su Bill Gates, PayPal ve Palantir’in kurucu ortağı Peter Thiel, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın danışmanlığını yapmış olan Steve Bannon ve İngiliz Prensi Andrew’un isimleri yer aldı.

6 Aralık 2014 tarihli kayıtlarda Musk’ın bir adaya gittiği bilgisine rastlandı. Belgelerde ayrıca Gates ile kahvaltı organizasyonu planlandığı aktarıldı. Thiel’in 27 Kasım 2017’de Epstein ile öğle yemeği yediği, Bannon’ın 16 Şubat 2019’da kahvaltı programında yer aldığı belirtildi. Prens Andrew’un ise Epstein’ın özel jetinde yolcu olarak bulunduğu kayıtlarda yer aldı.

Belgelerde neler var

Komite tarafından yayımlanan belgelerde telefon kayıtları, uçuş kayıtları, manifestolar, mali defterler ve günlük programlar bulunuyor. Demokratların Gözetim Sözcüsü Sara Guerrero, belgelerin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Jeffrey Epstein’ın dünyanın en güçlü ve en zengin insanlarıyla arkadaş olduğu artık herkes için açık olmalıdır. Açıklanan her yeni belge, mağdurlar ve hayatta kalanlar için adaleti sağlamaya çalışırken bizlere yeni bilgiler sunmaktadır.”