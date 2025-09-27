Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nın ardından belirlenen yeni Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) görev dağılımına ilişkin karar alındı.

MYK’da değişiklik yok

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, kurultay öncesinde görev yapan MYK üyelerinin aynı görevlerde kalmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Yücel, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önerisi ve Parti Meclisimizin güven oyu ile mevcut MYK üyelerimiz görevlerini sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

Meclis açılışına katılmama kararı

Parti Meclisi toplantısında ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılı açılışına katılmama yönünde de karar alındı. CHP’nin bu tavrı, PM’de oy birliğiyle benimsendi.

CHP’nin Değişmeyen MYK Listesi

Özgür Özel – Genel Başkan

Selin Sayek Böke – Genel Sekreter

Ensar Aytekin – Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

M. Gül Çiftci Binici – Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Özgür Karabat – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gökan Zeybek – Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Burhanettin Bulut – Halkla İlişkiler ve Medya İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Yücel – Parti Sözcüsü

Gökçe Gökçen – Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Aylin Nazlıaka – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Taşcıer – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Namık Tan – Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Yavuzyılmaz – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Sevgi Kılıç – Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yalçın Karatepe – Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Murat Bakan – İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gülşah Deniz Atalar – Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Suat Özçağdaş – Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yankı Bağcıoğlu – Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Zeliha Aksaz Şahbaz – Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Pınar Uzun Okakın – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Erhan Adem – Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Necati Yağcı – Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ulaş Karasu – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

CHP’nin mevcut MYK’si, Parti Meclisi kararıyla aynı isimlerle görevine devam edecek.