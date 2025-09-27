Köy muhtarı Faik Can’ın aktardığına göre, yapılan sondaj çalışmasında gece yarısı ekiplerden gelen telefonla büyük bir su kaynağı bulunduğu öğrenildi. Can, “Çok mutlu oldum, yıllardır süren sıkıntımız sona erecek. Denemelerde suyun termal özellik taşıdığını da öğrendik. Bu da ayrı bir gurur kaynağı oldu” dedi.

Yaklaşık 40 derece sıcaklıktaki suyun, soğuk damarların kapatılması halinde 50 dereceye kadar çıkabileceği ifade edildi. Can, ileride bu kaynağın seracılık gibi alanlarda da değerlendirilebileceğini dile getirdi.

“Mahallemiz su içinde susuz kalmış”

Can, köyün aslında bir su hazinesi üzerinde olduğunu yeni öğrendiklerini belirterek, “Mahallemiz yıllardır susuzlukla mücadele etti ama meğer suyun tam üstündeymişiz. Şimdi 2 sıcak, 2 soğuk olmak üzere toplam 4 damara ulaşıldı” dedi.

İçme suyu için çalışmalar sürüyor

Köyde içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla ayrıca yeni bir kuyu açıldı. Şu an tankerlerle taşınan suların kısa süre içinde doğrudan köy halkına ulaşması hedefleniyor. Yaklaşık 30 haneden oluşan köyde nüfusun bir kısmının ise Sincan, Eskişehir ve Bursa’da yaşadığı belirtildi.

Gençleri köyde tutmak zorlaşıyor

Muhtar Can, köydeki altyapı eksikliklerinin gençlerin göç etmesine neden olduğuna dikkat çekerek, “İnternetimiz yetersiz, kanalizasyonumuz yok, çevre düzenlememiz yok. Bu nedenle gençleri köyde tutmak çok zor oluyor” diye konuştu.

Yaklaşık 25 yıl gemilerde aşçılık yapan Can, yıllar önce kendisine “Suyu bardakta gördün, denizde ne işin var?” diyerek takıldıklarını hatırlattı. Emekliliğinin ardından köyüne döndüğünü belirten Can, “Mahallemizin sorunlarını çözmek, gençleri geri çekmek ve daha yaşanabilir bir köy oluşturmak için çabalıyoruz” dedi.