Son Mühür- CHP Parti Meclisi (PM), 39. Olağan Kurultay’ın tarihinin belirlenmesi amacıyla bir araya geldi.

Partinin bugüne kadar 22’si olağanüstü olmak üzere toplam 60 kurultay düzenlediği biliniyor. PM toplantısında 39. Olağan Kurultay’ın 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

Kurultay üyeleri ve delegeler

Parti tüzüğüne göre kurultay üyeleri iki gruptan oluşuyor: doğal ve seçilmiş üyeler. Doğal üyeler arasında Genel Başkan, PM üyeleri, TBMM’deki partili milletvekilleri ile Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeleri yer alıyor. Seçilmiş üyeler ise il kongrelerinde, her ilin TBMM üye sayısının iki katı kadar belirlenen kurultay delegeleri arasından seçiliyor.

Dün tamamlanan il kongrelerinin ardından 1.200 kurultay delegesi belirlenmiş durumda. Böylece, doğal üyelerle birlikte 1.300’den fazla delegenin 39. Olağan Kurultay’da oy kullanması bekleniyor.

Delege dağılımı

Yüksek Seçim Kurulu’nun nüfus verilerine dayalı milletvekili dağılım tablosuna göre, CHP’nin İstanbul’dan 192, Ankara’dan 74 ve İzmir’den 56 delege çıkarması öngörülüyor.