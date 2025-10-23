Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir zincir markette, özel bir indirim kampanyası kapsamında 32 ekran televizyonların oldukça düşük bir fiyatla, bin liradan satışa sunulması büyük bir izdihama neden oldu. Sınırlı sayıdaki ürünü kapmak isteyen yüzlerce vatandaş, market kapıları açılır açılmaz adeta birbirleriyle yarıştı, yaşanan kaos cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sabahın erken saatlerinde kuyruklar oluştu

Ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde, teknolojiyi çok uygun fiyata edinme fırsatı, Konyalı vatandaşların ilgisini markete yönlendirdi. Selçuklu ilçesinde hizmet veren bir marketin, 32 inçlik televizyonları yalnızca bin liradan satışa çıkaracağı haberi, kısa sürede yayıldı. Kampanyadan yararlanmak isteyen yüzlerce kişi, marketin açılış saatinden çok önce gelerek kapı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sınırlı ürün için yarış ve tartışmalar yaşandı

Market çalışanlarının kapıları açmasıyla birlikte, dışarıda bekleyen kalabalık büyük bir hızla içeriye akın etti. Kampanyanın sınırlı stokla yapılması nedeniyle, müşteriler indirimli televizyonların bulunduğu reyonlara ulaşmak için büyük bir acele sergiledi. Ürünleri kapmak isteyen vatandaşlar arasında itiş kakış yaşanırken, zaman zaman çıkan tartışmalar ortamdaki gerilimi artırdı.

Yaşanan bu kaos ve izdiham anları, alışverişe gelen diğer müşteriler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, insanların güvenlik önlemlerini hiçe sayarak, televizyonları ele geçirmek için gösterdiği yoğun çaba açıkça görülüyor. Bu durum, özellikle teknolojik ürünlerde yapılan cazip indirimlerin, bazı zamanlarda tüketici davranışlarında kontrolsüz bir rekabete ve izdihama yol açabildiğini gösterdi. Sınırlı sayıda ürünün getirdiği rekabet ortamı, indirimli ürün peşinde koşan vatandaşların yaşadığı zorlukları bir kez daha gözler önüne sererken, ucuz ürün temin etme mücadelesinin boyutlarını da ortaya koydu.

Emniyet önlemleri yetersiz kaldı

Market yönetiminin bu denli yoğun bir ilgiyi öngörüp öngörmediği bilinmezken, izdiham anlarında yeterli güvenlik önleminin alınmadığı gözlemlendi. Bin liralık cazip fiyatla sunulan televizyonlar kısa sürede tükenirken, bazı müşteriler ürünü alamadan hayal kırıklığıyla marketten ayrılmak zorunda kaldı. Olayın ardından market çevresindeki hareketlilik bir süre devam ederken, yaşananlar indirim kampanyalarının planlanması ve yönetimi konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi.