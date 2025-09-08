Son Mühür- Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis ablukası altında binaya girişinin ardından düzenlenen protestolarda 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca, 39 kişi hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Sosyal medya hesaplarına yönelik operasyon

EGM’nin açıklamasına göre, bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucu, 16’sı yurtdışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap belirlendi.

İşlemler ve devam eden soruşturma

Belirlenen hesaplarla ilgili olarak 39 kişi hakkında resmî işlem başlatıldı, 10 kişi ise gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Emniyetin kararlılığı

Emniyet Genel Müdürlüğü, dezenformasyon ve provokatif paylaşımlarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.