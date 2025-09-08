Son Mühür- CHP İstanbul İl Başkanlığı, Gürsel Tekin’in bugün saat 12.00’de il binasına gelme açıklamasının ardından hareketli saatler yaşıyor. Tekin’in kayyum olarak atanmasının ardından dün geceden bu yana il binası önünde partililer ve CHP’li milletvekilleri nöbet tutuyor.

İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ilk tepki

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, “CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananları büyük bir üzüntü ve kaygıyla takip ediyorum” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’dan hukuka vurgu

İmamoğlu açıklamasında, partililerin kendi il binasına girişinin engellenmesine tepki gösterdi. “Partililerimizin kendi binalarına, yani evlerine girmesinin hangi hukuka dayandığını merak ediyorum. Asayişten sorumlu polislerimizi bir siyasi partinin ablukasına alet etmek hangi mantıkla açıklanabilir?” değerlendirmesinde bulundu.

Hukuksuzluğa son çağrısı

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hukuksuz uygulamaya derhal son verin. Millete olan umudu kırmaktan, ülkeyi her gün yeni bir krize sürüklemekten vazgeçin. Tüm siyasi partiler ve yöneticiler de bu tür hukuksuz müdahalelere göz yummamalıdır. Artık bu mesele, bireylerin ve partilerin ötesinde, memleket meselesi hâline gelmiştir.”