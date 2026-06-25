Son Mühür - CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki belediye başkanının şafak operasyonuyla gözaltına alındığını belirten Güç, Türkiye’nin hukukun üstünlüğünün ciddi şekilde zedelendiği bir süreçten geçtiğini ifade etti. Yargının siyasi etkilerden bağımsız hareket edemediğini savunan Güç, hukukun değil talimatların belirleyici olduğu bu düzene teslim olunmayacağını söyledi.

Sürecin özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik olduğunu iddia eden Çağatay Güç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Ülkemizde hukukun üstünlüğünün ağır yara aldığı, yargının siyasi müdahalelerden bağımsız hareket edemediği bir dönemden geçiyoruz. Hukukun değil, talimatların konuştuğu bu düzene bu ülke asla teslim olmayacak! Dikkat çekici olan ise bu süreçlerin sistematik biçimde yalnızca Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizi hedef almasıdır. Yargının siyasi bir araç gibi kullanıldığı bu tablo kabul edilemez.

Belediye başkanlarımızın yanındayız ve süreci yakından takip edeceğiz. Bir gün herkes için bağımsız ve tarafsız hukukun yeniden tesis edildiği, adaletin eşit uygulandığı bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız.”