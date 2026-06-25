Son Mühür/ Osman Günden- Dünyanın en önemli yükseköğretim derecelendirme kurumlarından biri olarak kabul edilen Times Higher Education (THE), 2026 Etki Sıralaması’nı duyurdu. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bu listede yine önemli bir başarıya imza attı.

Dünya genelinde en iyi 200 okul arasına girmeyi başardı

DEÜ, özellikle sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken işler başardı. Özellikle "Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam" ve "Karasal Yaşam" konularında önceki dönemlere göre daha güçlü bir başarı gösteren üniversite, dünya genelinde en iyi 200 okul arasına girmeyi başardığı "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" kategorisinde de kalitesini gösterdi.

Yalnızca akademik makalelerle değil, topluma dokunan projeler ve uluslararası ortaklıklarla elde edilen bu başarılar, DEÜ’nün her geçen yıl rekabet gücünü biraz daha artırdığını gösteriyor.

"Türkiye’nin yükseköğretim vizyonuna katkı sunmaya devam edeceğiz"

Üniversitenin başarısını değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, ortaya çıkan verilerin aslında kurumun çalışma disiplininin bir aynası olduğunu belirtti. Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitenin genel duruşu hakkında,

"Üniversitemiz, eğitimden araştırmaya, toplumsal katkıdan sürdürülebilirlik çalışmalarına kadar her alanda uluslararası standartları yakalamayı ve bu standartların üzerine çıkmayı hedeflemektedir.

Times Higher Education tarafından açıklanan 2026 Etki Sıralamalarında elde ettiğimiz sonuçlar, doğru bir istikamette ilerlediğimizin önemli göstergelerinden biridir.

Özellikle sanayi, çevre ve yenilikçilik alanlarında kaydettiğimiz yükseliş, akademik birimlerimizin ve araştırmacılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur.

Bu başarıda emeği bulunan tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza, öğrencilerimize ve idari personelimize teşekkür ediyorum.

Üniversitemizin sahip olduğu bilimsel birikim, güçlü araştırma altyapısı ve nitelikli insan kaynağı ile uluslararası sıralamalardaki konumunu daha da ileri taşıyacağına inanıyorum.

Türkiye’nin yükseköğretim vizyonuna katkı sunmaya, bilim üretmeye ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda topluma değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.