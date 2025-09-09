Son Mühür - İzmir’in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında belediyeye ait çöp alanında olduğu iddia edilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevreye yoğun duman yaydı. Dumanların Gaziemir’den de görülmesi üzerine vatandaşlar, son dönemlerde artan yangınlar ve yangının büyüme riskine karşı tedirginlik yaşadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının insan kaynaklı mı yoksa kendiliğinden mi başladığına ilişkin net bilgiye henüz ulaşılamadı. İtfaiye ekipleri, bölgeye karadan müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.