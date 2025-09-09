Son Mühür/Gamze Eskiköy- 9 Eylül 1922’nin 103. yıldönümü için düzenlenen kutlamalar, sabah saatlerinde gerçekleştirilen Zafer Yürüyüşü ile start aldı. Yürüyüş için İzmirliler Basmane Polis Merkezi önünde toplandı.

Yürüyüşe AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile vatandaş katıldı.

CHP’li vekiller törenlere katılmadı

Kortejde Cumhuriyet Halk Partisi’nden yalnızca Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay yer aldı. Ancak dikkat çeken ayrıntı, kortejde tek bir CHP milletvekilinin bulunmaması oldu.

Bayrak töreninde de yoklardı

Kutlamaların bir diğer durağı olan Valilik’teki bayrak törenine de CHP’li milletvekilleri katılmadı.