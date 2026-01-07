Son Mühür - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin tartışma yaratan açıklamaları hakkında yeni bir değerlendirme yaptı. Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın Grönland’ın stratejik konumuna dikkat çektiğini belirterek, Başkan’ın bu bölgenin ABD açısından bir ulusal güvenlik önceliği olduğunu ve Arktik’teki rakipleri caydırmak için kritik önem taşıdığını açıkça ifade ettiğini söyledi.

''Orduyu kullanabiliriz''

Leavitt, Grönland meselesinde güç kullanımı da dahil olmak üzere farklı alternatiflerin değerlendirildiğini belirterek, Başkan Trump ve ekibinin bu kritik dış politika hedefi doğrultusunda çeşitli seçenekleri masaya yatırdığını ifade etti. Leavitt, ABD ordusunun devreye sokulmasının da her zaman başkomutanın yetkileri arasında yer aldığını vurguladı. "Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var" ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ın ABD açısından büyük stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, adanın ülkenin parçası olması gerektiğine dair tartışma yaratan sözlerini bir kez daha yineledi. “Grönland’a kesinlikle ihtiyacımız var” diyen Trump, Danimarka Krallığı’na bağlı olan adanın Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu öne sürdü. Tepkiler peş peşe gelmişti Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’a Grönland’ı ABD topraklarına katmaya yönelik tehditlerine son verme çağrısında bulunarak, ABD’nin Danimarka Krallığı’na bağlı üç ülkeden herhangi birini ilhak etme hakkının bulunmadığını belirtmişti. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise Trump’ın açıklamalarına, “Sadece yanlış değil, aynı zamanda saygısızca” sözleriyle tepki göstermişti.