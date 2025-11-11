Son Mühür- Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin açıklanmasının ardından dalgalı bir seyir izledi. Günün ilk saatlerinde nispeten durağan bir performans sergileyen endeks, ilerleyen dakikalarda hızlı bir düşüşe geçerek kayıplarını yüzde 4’e kadar çıkardı.

Güne 10.810,62 puandan başlayan BIST 100, yüzde 3,89 oranında değer kaybederek 10.390 puana geriledi. Siyasi haberler, özellikle CHP hakkında açılacak olası davalar ve İBB operasyonuna ilişkin gelişmeler, endeksteki düşüşü tetikledi.

İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıl hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta başlatılan İBB operasyonuna ilişkin hazırladığı iddianameyi 237 gün sonra tamamladı. 7 bölümden oluşan iddianamede “1 numaralı şüpheli” olarak yer alan Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

CHP için kapatma davası iddiası

Savcılık, iddianame kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi hakkında da Yargıtay nezdinde Anayasa’nın 69. maddesi uyarınca kapatma davası açılması yönünde bildirimde bulundu. Bu gelişme, Borsa İstanbul’daki satış baskısını daha da artırdı.