Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemi için sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerine ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Verilere göre, bu dört sektörün toplam ciro endeksi yıllık bazda yüzde 37,5 yükseldi.

Alt sektörel verilere bakıldığında, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,5 artarken, inşaat sektörü yüzde 32,8, ticaret sektörü yüzde 41,6 ve hizmet sektörü yüzde 37 oranında artış kaydetti. Aylık değişimde ise toplam ciro endeksi yüzde 4,6 artış gösterdi. Sektör bazında aylık artışlar; sanayide yüzde 2,8, ticarette yüzde 7,7 ve hizmet sektöründe yüzde 1,9 olurken, inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 6,5 geriledi.

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 10,3 arttı

Eylül 2025’te ticaret satış hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 yükseldi. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende satış ile bakım-onarım faaliyetlerinde satış hacmi yüzde 8,3 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,9, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 14,3 yükseldi.

Aylık bazda ise toplam ticaret satış hacmi yüzde 4,7 artış gösterdi. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerde satış hacmi yüzde 0,4 azalış kaydederken, toptan ticaret yüzde 7, perakende ticaret yüzde 2,2 oranında arttı.