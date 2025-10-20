Son Mühür- Sorunun etkilendiği platformlar arasında Amazon, Roblox, Crunchyroll, Venmo, Coinbase, Snapchat, Canva, Duolingo, Ring, Apple TV, Verizon, Robinhood, McDonald’s App, Perplexity AI, Fortnite ve PUBG Battlegrounds gibi milyonlarca kullanıcıya sahip uygulamalar yer alıyor.

Amazon ve bağlı servislerde kesinti

Erişim sorunlarının en çok Amazon ekosisteminde hissedildiği bildiriliyor. Kullanıcılar hem Amazon Web Services (AWS) hem de Amazon Alexa hizmetlerinde bağlantı hatalarıyla karşılaştı. Bu durum, AWS altyapısını kullanan diğer birçok uygulamada da zincirleme etki yarattı.

Sosyal medya ve finans uygulamaları da etkilendi

Popüler sosyal medya platformları Snapchat ve Goodreads, finans uygulamaları Venmo, Coinbase, Robinhood ve Chime da erişim sıkıntısı yaşayan servisler arasında yer alıyor. Bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadıklarını, bazıları ise ödeme ve doğrulama süreçlerinin başarısız olduğunu belirtti.

Eğlence ve oyun platformları çöktü

Erişim sorunu yaşayan platformlar arasında Fortnite, Roblox, PUBG Battlegrounds ve Rainbow Six Siege gibi büyük oyunlar da bulunuyor. Oyunseverler, sunuculara bağlanamama ve oturum hataları aldıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Ayrıca Crunchyroll, Apple TV ve The New York Times gibi içerik servisleri de kesintiden etkilendi.

Siber güvenlik uzmanları, sorunun küresel bir altyapı kesintisinden veya büyük bir bulut hizmeti sağlayıcısındaki arızadan kaynaklanabileceğini belirtiyor. AWS ve Google Cloud gibi altyapı sağlayıcıları, bu tür arızalarda birçok servisin aynı anda çökebileceğini daha önce de açıklamıştı.