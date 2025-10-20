Son Mühür - Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan milyonlarca kişi için yeni bir düzenleme yapılacak. Bu düzenleme, hem borç erteleme hem de geçmiş yıllara ait prim borçlarının silinmesini kapsayan geniş kapsamlı bir af içerecek. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak torba yasa teklifinde yer alması planlanıyor.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, yeni yasal düzenleme kapsamında yaklaşık 10 milyondan fazla vatandaşın toplamda 100 milyar TL’yi aşan GSS borcu ertelenecek. Ayrıca, geçmişe yönelik borçların da silinmesi planlanıyor. Buna göre, 1 milyon 491 bin kişinin 2015 yılına ait toplam 3 milyar 128 milyon TL tutarındaki GSS prim borcu tamamen kaldırılacak. Bu miktarın 554 milyon TL’si ana para, kalan 2.574 milyar TL’si ise gecikme faizi ve cezalardan oluşuyor.

Kimler yararlanabilecek?

Yeni af düzenlemesi, özellikle gelir testi yaptırmamış ya da düşük gelir seviyesine sahip olup primlerini ödeyemeyen ve farklı yapılandırma seçeneklerine rağmen borç yükü altında kalan vatandaşları kapsayacak. 2012 yılında zorunlu hale gelen GSS sistemi, Türkiye’de yaşayan herkesin gelir durumuna göre prim ödemesini ya da devletin primlerini üstlenmesini gerektiriyor.