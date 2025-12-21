Son Mühür- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türk tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan "Kanlı Noel" saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla çarpıcı bir açıklama yayımladı. Yılmaz, Rum EOKA çeteleri tarafından 1963 yılında başlatılan ve Kıbrıs Türk halkını adadan silmeyi amaçlayan sistematik saldırıların, tarihe silinmeyecek bir "kara leke" olarak geçtiğini vurguladı. Sosyal medya hesapları ve resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuna seslenen Yılmaz, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki sarsılmaz bağın altını çizdi.

Soykırım girişimine karşı tarihi direniş

Cevdet Yılmaz, açıklamasında 1963 yılının Aralık ayında yaşanan olayların basit bir çatışma değil, topyekûn bir işgal ve imha planı olduğunu ifade etti. EOKA çetelerinin kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı gözetmeksizin masum sivilleri hedef aldığını hatırlatan Yılmaz, bu vahşeti bir "soykırım girişimi" olarak nitelendirdi. Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı bu zulmün, Anavatan Türkiye ile sergilenen omuz omuza direniş sayesinde püskürtüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türk milletinin kararlı duruşunun adadaki varlık mücadelesinde kilit rol oynadığını kaydetti.

Şehitlerin aziz hatırasına minnet vurgusu

Anma mesajında Kıbrıs Türk toplumunun unutulmaz liderlerini de yâd eden Yılmaz, özgürlük mücadelesinin sembol isimleri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı minnetle andı. Kanlı Noel saldırılarında canlarını feda eden tüm aziz şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Yılmaz, hayatta olan gazilere de sağlıklı ve uzun ömürler diledi. Yılmaz, şehitlerin ve gazilerin bıraktığı mirasın, KKTC’nin bağımsızlık meşalesini her daim canlı tutacağını ifade etti.

"Türkiye ve KKTC sonsuza dek tek yürek"

Mesajının son bölümünde geleceğe dair güçlü bir birliktelik mesajı veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman ve her koşulda Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edeceğini belirtti. "Türkiye ve KKTC, sonsuza dek omuz omuza var olacaktır" ifadesini kullanan Yılmaz, adadaki Türk varlığının ve kazanılmış hakların korunması noktasında taviz verilmeyeceğini bir kez daha dünyaya ilan etti.

Kanlı Noel nedir, 21 Aralık 1963'de ne oldu?

1960 yılında Türkler ve Rumların ortaklığıyla kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tamamen bir Rum devletine dönüştürmek isteyen EOKA (Rum çeteleri), "Akritas Planı" adı verilen bir imha planını devreye soktu. 21 Aralık 1963 gecesi başlayan bu saldırılar, kısa sürede tüm adaya yayıldı. Amaç; Türkleri adadan tamamen temizlemek ve Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamaktı.

"Kumsal Baskını" ve Barbarlık Müzesi

Bu sürecin en sembolik ve en vahşi olaylarından biri Lefkoşa’nın Kumsal bölgesinde yaşandı. Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nda görevli Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın evine giren Rum çeteleri, binbaşının eşi Mürüvvet Hanım ile üç küçük oğlunu (Kutsi, Murat ve Hakan) banyo küvetinde acımasızca katletti. Bu ev bugün Lefkoşa’da "Barbarlık Müzesi" olarak ziyaret edilmektedir.

Sonuçları ne oldu?

Göç ve Kuşatma: Saldırılar sonucunda 103 Türk köyü boşaltılmak zorunda kaldı. Yaklaşık 25 bin Kıbrıs Türkü, adanın sadece yüzde 3’lük bir kısmına tekabül eden dar alanlara (gettolara) hapsedildi ve yıllarca kuşatma altında yaşadı.

Yüzlerce Türk katledildi, birçoğu ise "kayıp" olarak tarihe geçti ve cenazeleri yıllar sonra toplu mezarlarda bulundu.