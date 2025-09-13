Son Mühür - CHP yönetimindeki Bayrampaşa Belediyesi’ne sabah saatlerinde yolsuzluk iddialarıyla ilgili operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri belediye binasında arama çalışmalarını sürdürüyor. Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, Başkan Hasan Mutlu ile birlikte beş başkan yardımcısı ve beş belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Hasan Mutlu kimdir?

Hasan Mutlu, CHP'nin adayı olarak katıldığı 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oyların yaklaşık %46,67’sini alarak Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi. 1961 yılında Karabük’ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Fatih’te, lise eğitimini ise Vefa Lisesi’nde tamamladı. Samsun’daki 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik-Matematik Bölümü’nden mezun oldu; ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde de eğitim aldı. Uzun yıllar eğitim sektöründe görev yapan Mutlu, “Sınav Dergisi” dershanelerinin İstanbul temsilciliğini yürüttü ve birçok şubenin kuruluşunda yer aldı. Siyasi yaşamında CHP içerisinde aktif rol üstlenen Mutlu, 2011 yılında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Ayrıca Bayrampaşa Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı.