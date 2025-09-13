Son Mühür - ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusunda bulunduğu ve sarsıntının yerin 39,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Şu ana kadar can kaybı veya hasara dair resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, meydana gelen depremin ardından bölge için tsunami uyarısında bulundu.

8,8 büyüklüğünde deprem olmuştu

Kamçatka Yarımadası, Pasifik Okyanusu’ndaki "Ateş Çemberi" olarak bilinen aktif deprem kuşağında yer alıyor. Bölge, son zamanlarda sık sık şiddetli depremlerle gündeme geliyor. 30 Temmuz’da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunami dalgaları yalnızca Kamçatka kıyılarını değil, Japonya ve ABD kıyılarını da etkileyerek Fukuşima Nükleer Santrali’ndeki işçilerin tahliyesine neden olmuştu. Ayrıca, bu büyük depremin hemen öncesinde bölgede 7,6 büyüklüğünde başka bir sarsıntı daha yaşanmıştı.